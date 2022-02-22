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    Cyle Larin'e Huddersfield talip oldu

    Cyle Larin'e Huddersfield talip oldu

    Beşiktaş’ta sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin’e İngiliz ekibi Huddersfield’ın da talip olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 12:28
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    Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan ve yeni sözleşme söz konusu olduğundan bu yana standart performansının çok altında kalan Cyle Larin, camianın sabrını taşırmış durumda. Larin için takımı 1 kişi eksik oynatıyor iddiaları ortaya atıldı.

    Sosyal medyada yer alan yorumlarda, "Larin'e ya sözleşmeyi imzalatın ya da oynatmayın. Her hafta aynı hikayeyi izliyoruz. Larin'in aklı takımla birlikte değil." ifadeleri kullanıldı.

    Cyle Larin e Huddersfield talip oldu #1

    HUDDERSFIELD İSTİYOR

    Beşiktaş'ın teklifini maddi açıdan yetersiz bulan Kanadalı forvet, yeni sözleşmeye imza atmamıştı. Larin'i birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor.

    Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin’e, İngiliz ekibi Huddersfield’ın da talip olduğu kaydedildi.

    28 MAÇTA 7 GOL 1 ASİST

    Championship’te mücadele eden İngiliz ekibinin, sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatına kaçırmak istemediği öğrenildi.

    Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.

    Cyle Larin e Huddersfield talip oldu #2


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