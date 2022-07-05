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    Cyle Larin'in Club Brugge'deki maaşı şaşırttı

    Cyle Larin'in Club Brugge'deki maaşı şaşırttı

    Beşiktaş'tan ayrılıp Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olan Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni maaşı şaşırttı. 27 yaşındaki golcü oyuncu yıllık 800 bin euro kazanacak.
    • 05.07.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 10:48
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    Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in adresi Club Brugge oldu. Kanadalı golcü Belçika ekibiyle sözleşme imzalayıp formayı giydi. Larin'in Brugge'den alacağı maaş ise tartışma yarattı.

    Hatırlanacağı üzere Cyle Larin, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro istemiş ancak Beşiktaş son olarak 1.9 milyon euro verebileceğini iletince deneyimli isim, siyah-beyazlılarla yollarını ayırmıştı. Bu süreçte Instagram'daki tüm fotoğraflarını da silen Kanadalı, yeni bir maceraya yelken açtı.

    Cyle Larin in Club Brugge deki maaşı şaşırttı #1

    800 bin euro kaazanacak

    Atiba Hutchinson'ın referansıyla Beşiktaş'a 2018'de gelen Larin'in Brugge'da alacağı maaş resmi olarak açıklanmasa da 27 yaşındaki futbolcu, Belçika'daki vergi oranı sebebiyle yaklaşık 750-800 bin euro civarında bir para alacak.

    İkinci döneminde parlamıştı

    Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu 2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

    İlk dönemde beklentilerin altında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu.

    Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri durumundaydı. Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

    Cyle Larin in Club Brugge deki maaşı şaşırttı #2


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