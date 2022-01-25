Cyle Larin'in ilk 11'de olmama sebebi

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cyle Larin, Körfez'den gelen bonservisli teklifi reddetmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

Süper Lig'de bu sezon beklediği performansı gösteremeyen Beşiktaş, iç transferde de Cyle Larin ile anlaşma sağlayamadı.

Futbolcunun isteklerini karşılayamayan siyah-beyazlı yönetim, golcü ismi bu transfer döneminde bonservisiyle göndermek istiyor.

KÖRFEZ'İ REDDETTİ

Körfez takımlarından gelen teklifleri kabul eden yönetim, Kanadalı forvetin gitmeyi reddetmesi üzerine büyük bir şok yaşadı.

Serdar Ali Çelikler'in YouTube kanalında verdiği bilgiye göre; Ahmet Nur Çebi'nin, Larin'in bu hamlesine öfkelendiği ve deneyimli oyuncunun son zamanlarda ilk 11'de olmamasının da bu yüzden olduğu öğrenildi.

SEZON SONU BEDELSİZ AYRILACAK

26 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile anlaşmaması halinde sezon sonu istediği takıma bedelsiz gitmeyi istediği de gelen Haberler arasında.