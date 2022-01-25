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    Cyle Larin'in ilk 11'de olmama sebebi

    Cyle Larin'in ilk 11'de olmama sebebi

    Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cyle Larin, Körfez'den gelen bonservisli teklifi reddetmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:09
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    Süper Lig'de bu sezon beklediği performansı gösteremeyen Beşiktaş, iç transferde de Cyle Larin ile anlaşma sağlayamadı.

    Futbolcunun isteklerini karşılayamayan siyah-beyazlı yönetim, golcü ismi bu transfer döneminde bonservisiyle göndermek istiyor.

    Cyle Larin in ilk 11 de olmama sebebi #1

    KÖRFEZ'İ REDDETTİ

    Körfez takımlarından gelen teklifleri kabul eden yönetim, Kanadalı forvetin gitmeyi reddetmesi üzerine büyük bir şok yaşadı.

    Serdar Ali Çelikler'in YouTube kanalında verdiği bilgiye göre; Ahmet Nur Çebi'nin, Larin'in bu hamlesine öfkelendiği ve deneyimli oyuncunun son zamanlarda ilk 11'de olmamasının da bu yüzden olduğu öğrenildi.

    Cyle Larin in ilk 11 de olmama sebebi #2

    SEZON SONU BEDELSİZ AYRILACAK

    26 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile anlaşmaması halinde sezon sonu istediği takıma bedelsiz gitmeyi istediği de gelen Haberler arasında.

    Cyle Larin in ilk 11 de olmama sebebi #3


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