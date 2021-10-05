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    Cyle Larin'in sözleşme uzatma istekleri

    Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin ile sözleşme görüşmeleri kötü gidiyor. Kanadalı oyuncu 2.5 milyon euro artı imza parası isteyince Ahmet Nur Çebi masadan şimdilik kalktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 08:59
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    Cyle Larin'in sözleşme uzatma istekleri

    Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.

    Geçtiğimiz sezonki performansıyla değerine değer katan ve talipleri artan Cyle Larin Beşiktaş'tan istekleriyle Ahmet Nur Çebi'yi çıldırttı.

    Cyle Larin in sözleşme uzatma istekleri #1

    2.5 MİLYON EURO ARTI İMZA PARASI

    Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kanadalı, 2.5 milyon euro maaş ve imza parası istiyor.

    Şu anda 1.75 milyon euro kazanan golcü futbolcunun istediklerini fazla bulan Çebi, "Kendi oyuncuma imza parası vermem" diyerek görüşmeleri askıya aldı.

    Cyle Larin in sözleşme uzatma istekleri #2

    GEÇEN SEZON 23 GOL ATTI

    Geçen sezon 45 maçta 23 gol 6 asistle en golcü sezonunu geçiren Larin'in bu şartlarda sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Başarılı oyuncu bu sezon 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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