Cyle Larin'in sözleşme uzatma istekleri

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin ile sözleşme görüşmeleri kötü gidiyor. Kanadalı oyuncu 2.5 milyon euro artı imza parası isteyince Ahmet Nur Çebi masadan şimdilik kalktı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.

Geçtiğimiz sezonki performansıyla değerine değer katan ve talipleri artan Cyle Larin Beşiktaş'tan istekleriyle Ahmet Nur Çebi'yi çıldırttı.

2.5 MİLYON EURO ARTI İMZA PARASI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kanadalı, 2.5 milyon euro maaş ve imza parası istiyor.

Şu anda 1.75 milyon euro kazanan golcü futbolcunun istediklerini fazla bulan Çebi, "Kendi oyuncuma imza parası vermem" diyerek görüşmeleri askıya aldı.

GEÇEN SEZON 23 GOL ATTI

Geçen sezon 45 maçta 23 gol 6 asistle en golcü sezonunu geçiren Larin'in bu şartlarda sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Başarılı oyuncu bu sezon 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.