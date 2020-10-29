Daily Mirror: Manchester United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde

İngiliz basını, Manchester United'ın, Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle liglere verilen aranın ardından muhteşem bir geri dönüş yapan Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Milan'ın en etkili isimlerinden biri olmuştu.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle İngiliz ekibi Manchester United'ın dikkatini çeken 26 yaşındaki oyuncu, kariyerini Premier Lig'de sürdürebilir.

5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

İngiliz Daily Mirror'ın haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncuyla menajerler aracılığıyla irtibatan geçen Kırmızı Şeytanlar'ın, Hakan'a 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

İngilizlerin, Milan'da 2.5 milyon euro kazanan ve İtalyan ekibinin 3 milyon euroluk teklifini beğenmeyen Çalhanoğlu'na, daha yüksek bir rakam önereceği ifade edildi.