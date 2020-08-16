Daily Mirror: M.City Lionel Messi için her şeyi yapacak

Daily Mirror: M.City Lionel Messi için her şeyi yapacak

Bayern Münih yenilgisi sonrası ayrılık kararı alan Lionel Messi için Premier Lig ekiplerinden Manchester City devreye girdi. City, bu transfer için tüm kaynaklarını kullanacak.

Bayern Münih'e önceki gün 8-2 yenilerek tarihinin en büyük hezimetini alan Barcelona'da sular durulmuyor.

Daily Mirror'un haberine göre; İngiliz futbolunun önemli takımlarından biri olan Manchester City, Lionel Messi için ne ödemesi gerekiyorsa ödemeye hazır.

Barcelona'dan ayrılma kararı aldığı belirtilen Arjantinli yıldızın eski hocası Pep Guardiola'nın takımına gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

ŞEYH MANSUR HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAK

Barcelona ile olan sözleşmesinde 635 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Messi'nin Katalan ekibinin yöneticileriyle görüşerek transferini isteyeceği öğrenildi.

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'ın Messi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı belirtildi.





NEYMAR'IN ALINMAMASI İŞLERİ KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz sezon başında yakın arkadaşı Neymar'ın takıma dahil edilmesini talep eden Messi, Barcelona Başkanı Bartomeu ile bu konuda ters düşmüş ve Brezilyalı futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. O günden bu yana takımla sıkıntılar yaşayan Arjantinli, 8 gol yenen maçın ardından ise gemileri yaktı.

Takım arkadaşlarından ve yönetimden memnun olmayan Messi'ye City'nin yanı sıra Inter'in de ilgisi var.

Bu sezon Katalan ekibiyle 44 maça çıkan Messi, 31 gol 26 asistlik performans sergiledi.



