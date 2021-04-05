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    Damien Comolli'nin takımı Toulouse, Tisserand'ı istiyor

    Damien Comolli'nin takımı Toulouse, Tisserand'ı istiyor

    Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerin stoperi Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 10:20
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    Fenerbahçe'de bu sezon Lemos'la birlikte yeterli performansı veremeyen yaptığı hatalarla puan kayıplarına sebebiyet veren Tisserand'ın, sezon sonu satılması gündemde.

    Damien Comolli nin takımı Toulouse, Tisserand ı istiyor #1

    ESKİ TAKIMI TALİP OLDU

    Sarı-lacivertlilerde bekleneni yapamayan Demokratik Kongolu savunmacıya ise eski takımı Toulouse'un talip olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli’nin başkanlığını yaptığı Toulouse, 3. sırada bulunduğu Ligue 2'de Ligue 1'e dönmenin hesaplarını yaparken gelecek sezonun planlamasına da şimdiden başladı.

    Fransız takımının üst lige çıkılması halinde Tisserand'ı listesine alacağı ve 28 yaşındaki stoperin de istemesi halinde sarı-lacivertlilere resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

    Damien Comolli nin takımı Toulouse, Tisserand ı istiyor #2

    PERFORMANSI YETERSİZ

    Deneyimli stoper, bu sezon 21 maçta forma giyerken 1 gol 1 asistle hücumda Fenerbahçe'ye katkı sağlasa da yaptırdığı penaltılar ve kademe hatalarıyla kafalarda soru işareti bıraktı.

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