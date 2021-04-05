Damien Comolli'nin takımı Toulouse, Tisserand'ı istiyor

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerin stoperi Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de bu sezon Lemos'la birlikte yeterli performansı veremeyen yaptığı hatalarla puan kayıplarına sebebiyet veren Tisserand'ın, sezon sonu satılması gündemde.

ESKİ TAKIMI TALİP OLDU

Sarı-lacivertlilerde bekleneni yapamayan Demokratik Kongolu savunmacıya ise eski takımı Toulouse'un talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli’nin başkanlığını yaptığı Toulouse, 3. sırada bulunduğu Ligue 2'de Ligue 1'e dönmenin hesaplarını yaparken gelecek sezonun planlamasına da şimdiden başladı.

Fransız takımının üst lige çıkılması halinde Tisserand'ı listesine alacağı ve 28 yaşındaki stoperin de istemesi halinde sarı-lacivertlilere resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

PERFORMANSI YETERSİZ

Deneyimli stoper, bu sezon 21 maçta forma giyerken 1 gol 1 asistle hücumda Fenerbahçe'ye katkı sağlasa da yaptırdığı penaltılar ve kademe hatalarıyla kafalarda soru işareti bıraktı.