Dan Agyei resmen Kocaelispor'da

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez ekibi, İngiltere 3. Lig'de mücadele eden Leyton Orient takımından santrafor Daniel Ebenezer Kwasi Agyei transfer etti.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Hafta ortasında Kocaeli’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçen İngiliz oyuncu, bugün Kocaelispor'a 2 yıllık imza attı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon 44'ü lig maçı olmak üzere 54 resmi müsabakada oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.