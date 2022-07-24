Dani Alves resmen Pumas’ta

Barcelona ile sözleşmesi biten Dani Alves, Pumas'a transfer oldu. 39 yaşındaki sağ bek, yeni takımı Unam Pumas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon başında Sao Paulo'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Daniel Alves 8 yıl formasını giydiği Barcelona'ya Xavi'nin isteği doğrultusunda 5 senenin ardından geri dönmüştü.

38 yaşında Katalan ekibinin sağ bek bölgesini dolduran ve Barça’nın genç futbolcularına örnek olan Brezilyalı futbolcu sezon sonunda ise Katalan ekipten ayrılmıştı.

1 yıllık sözleşme

Sambacı'nın futbolu bırakıp, bırakmayacağı merak konusu olurken, 39 yaşındaki sağ bekin yeni adresi belli oldu. Daniel Alves, Meksika temsilcisi Unam Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1 gol 3 asistlik başarı

Dani Alves geçtiğimiz sezon Katalan ekip ile 15 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 39 yaşındaki sağ bek, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.