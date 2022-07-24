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Dani Alves resmen Pumas’ta
Barcelona ile sözleşmesi biten Dani Alves, Pumas'a transfer oldu. 39 yaşındaki sağ bek, yeni takımı Unam Pumas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 24.07.2022 - 10:46
Geçen sezon başında Sao Paulo'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Daniel Alves 8 yıl formasını giydiği Barcelona'ya Xavi'nin isteği doğrultusunda 5 senenin ardından geri dönmüştü.
38 yaşında Katalan ekibinin sağ bek bölgesini dolduran ve Barça’nın genç futbolcularına örnek olan Brezilyalı futbolcu sezon sonunda ise Katalan ekipten ayrılmıştı.
1 yıllık sözleşme
Sambacı'nın futbolu bırakıp, bırakmayacağı merak konusu olurken, 39 yaşındaki sağ bekin yeni adresi belli oldu. Daniel Alves, Meksika temsilcisi Unam Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
1 gol 3 asistlik başarı
Dani Alves geçtiğimiz sezon Katalan ekip ile 15 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 39 yaşındaki sağ bek, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.