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    Dani Alves'in ayrılığı açıklandı

    Yıldız oyuncunun, Sao Paulo ile olan sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 13:27
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    Dani Alves'in ayrılığı açıklandı

    Brezilya'nın Sao Paulu kulübü, takımın deneyimli oyuncusu Dani Alves'in kontratının feshedildiğini açıkladı.

    Yapılan duyuruda, Dani Alves'in 2022'nin Aralık ayına kadar devam edecek olan sözleşmesinin karşılıklı feshi için gerekli evrakların imzalandığı açıklandı.

    SAO PAULO MACERASI SONA ERDİ

    Böylelikle deneyimli sağ bekin 2019 Ağustos'unda başlayan Sao Paulo macerası sona ermiş oldu.

    38 yaşındaki oyuncu, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle geçen hafta antrenmanlara çıkmayı reddetmişti. Dani Alves'in kalan alacağının 2,1 milyon euro olduğu bilgisi de basına yansımıştı.

    Dani Alves in ayrılığı açıklandı #1

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