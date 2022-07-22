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Dani Alves'in yeni takımı belli oluyor
Barcelona'dan ayrılan Dani Alves, Meksika Ligi ekiplerinden Unam Pumas'a transfer olmaya hazırlanıyor.
- 22.07.2022 - 17:46
- Güncelleme : 22.07.2022 - 17:59
Geçtiğimiz sezon Barcelona'ya geri dönen sağ bek Dani Alves'ın yeni adresi Meksika Ligi oldu.
RMC Sport'ta yer alan haberde, Dani Alves'in UNAM Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken kulübün sosyal medya hesabından, "Dani, seni bekliyoruz" başlıklı bir video yayınlandı.
Milli formayla 125 maç
Alves, geçtiğimiz sezon La Liga'da 14 maça çıkarken 1 gol ile 3 asist kaydetti.
Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Alves, milli formayla 125 maçta görev yaptı.