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    Dani Alves'in yeni takımı belli oluyor

    Barcelona'dan ayrılan Dani Alves, Meksika Ligi ekiplerinden Unam Pumas'a transfer olmaya hazırlanıyor.
    • 22.07.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 17:59
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    Dani Alves'in yeni takımı belli oluyor

    Geçtiğimiz sezon Barcelona﻿'ya geri dönen sağ bek Dani Alves'ın yeni adresi Meksika Ligi oldu.

    RMC Sport'ta yer alan haberde, Dani Alves'in UNAM Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken kulübün sosyal medya hesabından, "Dani, seni bekliyoruz" başlıklı bir video yayınlandı.

    Milli formayla 125 maç

    Alves, geçtiğimiz sezon La Liga'da 14 maça çıkarken 1 gol ile 3 asist kaydetti.

    Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Alves, milli formayla 125 maçta görev yaptı.


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