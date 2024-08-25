Daniel Amartey'e Premier Lig'den teklif geldi Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Daniel Amartey ile Premier Lig'in yeni takımı Ipswich Town yakından ilgileniyor.

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Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 2024-2025 sezonuna başarılı bir giriş yapan Beşiktaş'ta kadro yapılanması adına çalışmalar sürüyor.

Siyah-beyazlıların takımda düşünmediği isimlerin başında yer alan Daniel Amartey hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

PREMIER LİG'İN YENİ EKİBİ İSTİYOR

Africafoot'un haberine göre; Daniel Amartey ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town ilgileniyor.

Leicester ile Premier Lig'i kazanan ve 100'den fazla lig maçına çıkan Amartey'i kadrosuna katmak isteyen Ipswich'in yakın zamanda Beşiktaş'a teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

AVRUPA KADROSUNA YAZILMADI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki Lugano eşleşmesi öncesinde belirlediği listede Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain'e yer vermemişti.

Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ganalı oyuncunun takımdan ayrılması beklense de henüz bu anlamda sonuç verecek bir gelişme yaşanmadı.

GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEMİŞTİ

Suudi Arabistan talipleri olan ancak gelen teklifleri kabul etmeyerek Beşiktaş'ta kalan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27 resmi maça çıktı.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.