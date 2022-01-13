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Daniel Farke, Krasnodar ile anlaştı
İsmi bir dönem Beşiktaş ile anılan Daniel Farke, Rus ekibi Krasnodar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 15:07
- Güncelleme : 13.01.2022 - 15:15
Rus temsilcisi Krasnodar, teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirildiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI
Daniel Farke'nin ismi, Sergen Yalçın sonrasında Beşiktaş ile anılmıştı.
Farke'nin yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş yönetimi bu transferden vazgeçmişti.