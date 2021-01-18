Danny Drinkwater resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, önemli bir transfere imza attı.

İstanbul ekibi, Chelsea'nin 2017 yazında 38 milyon euroya Leicester City'den transfer ettiği Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."