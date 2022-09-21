Darul Ta'zim'in sahibinden Mesut Özil'e: Koşmayan oyuncuya para harcamam

Başakşehir'de de uzun süredir forma yüzü göremeyen Mesut’un bonservisini alarak Endonezya Ligi'ne gideceği iddia edilmişti. Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku Ismail Mesut'a gönderme yaptı.

Mesut, sosyal medyada en fazla takipçisinin olduğu ülke olan Endonezya Ligi takımlarından Bali United’ta da futbol oynamak istediğini daha önce açıklamıştı.

Fakat adının geçtiği başka bir kulüp olan Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bu kulüp sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder"

Aynı zamanda Malezya'nın veliaht prensi olan İbrahim, Johor ekibinin Mesut Özil'i alacağı iddialarını reddederek, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Johor'da kimse süperstar olamaz. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder.

Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum ancak Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz. Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon fazla forma şansı bulamadı

34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Başakşehir'e transfer olmuştu.

Bu sezon 3 maçta toplam 21 dakika oynayan, Başakşehir’in rezerv takımının Kasımpaşa’ya 7-1 yenildiği maçta ise 45 dakika sahada kalan Mesut; Fiorentina maçında 8, Kayserispor maçında 10, Antwerp maçında ise 3 dakika sahada kaldı.