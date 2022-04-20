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    Darwin Nunez dünya yıldızlarını geride bıraktı

    Benfica’nın Uruguay asıllı genç yeteneği Darwin Nunez, sergilediği performansla Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Karim Benzema gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı.
    • 20.04.2022 - 15:23
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    Darwin Nunez dünya yıldızlarını geride bıraktı

    Benfica’nın genç yeteneği Darwin Nunez, bu sezon gösterdiği olağanüstü performansıyla dünyaca ünlü takımları peşine takmayı başardı.

    Uruguay asıllı olan 22 yaşındaki santrafor Şampiyonlar Ligi'nde 6, Portekiz Ligi'nde 25 gol attı. Nunez, Devler Ligi'nde Barcelona ve Liverpool'a ikişer gol atarken, Bayern Münih ve Ajax ağlarını da sarsmayı ihmal etmedi.

    Darwin Nunez dünya yıldızlarını geride bıraktı #1

    United ve Paris peşinde

    Chelsea, Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi takımları şimdiden peşine takmayı başaran Nunez, Avrupa ligleri arasında skora en çok etki eden isim oldu.

    Darwin Nunez dünya yıldızlarını geride bıraktı #2

    1.14 gol ortalaması ile zirvede

    AS'ta yer alan haberde 1.14 gol ortalamasıyla zirvede kendisine yer bulan Nunez'i, Lewanwoski, Patrick Shick, Haaland, Benzema, Immobile, Be Yedder, Mbappe, Vlahovic ve Terrier takip etti.


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