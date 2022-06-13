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    Darwin Nunez rekor bedelle Liverpool'da

    Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Benfica'dan Darwin Nunez'i transfer etti.
    • 13.06.2022 - 09:46
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    Darwin Nunez rekor bedelle Liverpool'da

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kadrosunu Darwin Nunez ile güçlendirdi.

    Benfica, 25 milyon euro bonuslarla birlikte yıldız futbolcunun 100 milyon euro karşılığında Kırmızılar'a transfer olduğunu açıkladı.

    22 yaşındaki futbolcu Liverpool tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. 2017/18 sezonunun devre arasında Southampton'tan 75 milyon euro karşılığında transfer edilen Virgil Van Dijk, kulüp rekorunu kırmıştı.

    Darwin Nunez rekor bedelle Liverpool da #1

    41 maçta 34 gol 4 asist

    Bu sezon Benfica formasıyla 41 maçta görev yapan Nunez, 34 gol ve 4 asist kaydetti. Bu gollerin 26''sını ligde kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

    Darwin Nunez rekor bedelle Liverpool da #2

    "Fiziksel olarak çok güçlü"

    Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp daha önce yaptığı açıklamada Nunez'le ilgili şunları söylemişti, "Fiziksel olarak çok güçlü, hızlı ve bitiriciliği çok iyi. Gol pozisyonlarının hepsinde sakin kalabiliyor. Eğer sağlıklı kalabilirse çok büyük bir kariyer onu bekliyor."

    Darwin Nunez rekor bedelle Liverpool da #3


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