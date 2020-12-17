Daum'un oğlu Marcel'in hedefi Ozan Tufan

Bayer Leverkusen'in scout ekibinde yer alan Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum, Bundesliga'ya götürmek için Ozan Tufan'ı ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu futbolla takımın en iyilerinden biri olan Ozan Tufan'a teklif yağıyor.

Lyon ve Lille kulüplerinin ardından Bundesliga'nın Bayer Leverkusen ekibi de milli futbolcuyu listesine aldı.

DAUM'UN OĞLU PEŞİNDE

Alman ekibinde şef analist olarak görev yapan sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum'un, 25 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı.





Ozan'ı Almanya'ya götürmek için ikna çalışmalarını sürdüren Marcel'in, orta saha oyuncusundan olumlu yanıt alırsa konuyu yönetime taşıyacak.

4 GOL 2 ASİST

Bu sezon 14 maçta forma giyen Ozan, 4 gol atıp 2 de asist yapmayı başardı.



