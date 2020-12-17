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- Daum'un oğlu Marcel'in hedefi Ozan Tufan
Daum'un oğlu Marcel'in hedefi Ozan Tufan
Bayer Leverkusen'in scout ekibinde yer alan Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum, Bundesliga'ya götürmek için Ozan Tufan'ı ikna etmeye çalışıyor.
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 13:54
Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu futbolla takımın en iyilerinden biri olan Ozan Tufan'a teklif yağıyor.
Lyon ve Lille kulüplerinin ardından Bundesliga'nın Bayer Leverkusen ekibi de milli futbolcuyu listesine aldı.
DAUM'UN OĞLU PEŞİNDE
Alman ekibinde şef analist olarak görev yapan sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel Daum'un, 25 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı.
Ozan'ı Almanya'ya götürmek için ikna çalışmalarını sürdüren Marcel'in, orta saha oyuncusundan olumlu yanıt alırsa konuyu yönetime taşıyacak.
4 GOL 2 ASİST
Bu sezon 14 maçta forma giyen Ozan, 4 gol atıp 2 de asist yapmayı başardı.