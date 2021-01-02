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- David Alaba, Real Madrid'e transfer oluyor
David Alaba, Real Madrid'e transfer oluyor
Real Madrid, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Avusturyalı defans oyuncusu David Alaba'ya talip oldu.
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 15:39
- Güncelleme : 02.01.2021 - 15:54
Bayern Münih'in daha önce takımdan ayrılacağını açıkladığı David Alaba'nın yeni adresi belli oluyor.
Marca'nın haberine göre; Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Avusturyalı futbolcuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.
SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK
İddiaya göre Alaba, Madrid ekibiyle 10 milyon euroluk bir sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imza atacak.
Bayern Münih ile kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Alaba, Bosman Kanunu'na göre bir başka kulüple görüşmelere başlayabilir.