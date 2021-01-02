David Alaba, Real Madrid'e transfer oluyor

Real Madrid, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Avusturyalı defans oyuncusu David Alaba'ya talip oldu.

Bayern Münih'in daha önce takımdan ayrılacağını açıkladığı David Alaba'nın yeni adresi belli oluyor.

Marca'nın haberine göre; Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Avusturyalı futbolcuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK

İddiaya göre Alaba, Madrid ekibiyle 10 milyon euroluk bir sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imza atacak.

Bayern Münih ile kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Alaba, Bosman Kanunu'na göre bir başka kulüple görüşmelere başlayabilir.