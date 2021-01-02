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    David Alaba, Real Madrid'e transfer oluyor

    Real Madrid, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Avusturyalı defans oyuncusu David Alaba'ya talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 15:54
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    David Alaba, Real Madrid'e transfer oluyor

    Bayern Münih'in daha önce takımdan ayrılacağını açıkladığı David Alaba'nın yeni adresi belli oluyor.

    Marca'nın haberine göre; Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Avusturyalı futbolcuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.

    SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK

    İddiaya göre Alaba, Madrid ekibiyle 10 milyon euroluk bir sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imza atacak.

    Bayern Münih ile kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Alaba, Bosman Kanunu'na göre bir başka kulüple görüşmelere başlayabilir.

    David Alaba, Real Madrid e transfer oluyor #1

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