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    David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

    Romeo Beckham babasının sahibi olduğu Inter Miami'nin yedek takımı Fort Lauderdale CF ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 12:18
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    David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

    19 yaşındaki oyuncu, babasının sahibi olduğu MLS kulübü Inter Miami'nin yedek takımıyla anlaşmaya vardı.

    Bu Romeo Beckham'ın ilk profesyonel sözleşmesi. Florida merkezli  Fort Lauderdale CF MLS'in bir alt ligi olan USL League One'da mücadele ediyor.

    Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi olan Romeo'nun daha önce teknik direktör Darren Powell'ın yanında antrenman yaptığı ve bu hafta sonu sahaya ilk kez çıkabileceği öğrenildi.

    David Beckham ın oğlu Romeo, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı #1

    ANNESİ DE DOĞRULADI

    Fort Lauderdale, Beckham ile sözleşme imzaladığını henüz resmi olarak duyurmamış olsa da, sağ kanat oyuncusu, hafta sonu öncesinde Instagram'da, paylaştığı bir gönderi ile kulübe katıldığını doğruladı.

    Paylaşımına "Hayallerinin peşinden git" yazan Romeo, biyografisinde de bir değişiklikle yaptı ve “Futbolcu” yazdı.

    Annesi Victoria da, aynı gönderiye ailevi bir gurur ifadesi ile yorum yaparken, genç oyuncunun ilk profesyonel anlaşmasını imzaladığını doğruladı.

    David Beckham ın oğlu Romeo, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı #2

    David Beckham ın oğlu Romeo, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı #3

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