David Luiz: Henüz kalbime dokunan bir teklif olmadı

David Luiz: Henüz kalbime dokunan bir teklif olmadı

Arsenal'dan ayrılan, Süper Lig'den Beşiktaş ve Adana Demirspor ile adı anılan David Luiz, transfer açıklamasında bulundu.

Arsenal'daki kariyerini sonlandıran David Luiz, birkaç yıl daha profesyonel kariyerine devam etmek istiyor. Brezilyalı futbolcu henüz bir kulüple anlaşmaya varmadı.

Daily Mail'e konuşan tecrübeli oyuncu, Arsenal'dan ayrılmasına kulüple beraber karar verdiğini söyledi. Luiz, İngiliz ekibinin uzun dönemli plan yaptığını ve takımı yeniden inşa edeceğini dile getirdi:

"Beraber ayrılmaya karar verdik. Buraya iki yıl önce bir şeyler kazanmak için geldim ve kazandım (FA Cup). Şimdi kulübün farklı projeleri, fikirleri var. Benim isteğim ise olabildiğince maçlar, kupalar kazanmak."





“BİRKAÇ TAKIMIN TEKLİFİNİ REDDETTİM”

Başarıya aç olduğunu söyleyen 34 yaşındaki David Luiz, yaz transfer döneminde birkaç Güney Amerika ve Premier League ekibinin teklifini reddettiğini sözlerine ekledi.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal'daki dönemini eleştiren Jamie Carragher'a "Bazı insanların Premier League'in nasıl kazanılacağını anlatması komik. Çünkü hiç kazanamadılar. 'Bu oyuncu lig için uygun değil' diyorlar ama ben şampiyonluk yaşadım. İnsanlar geçmişi unutmuş." yanıtını verdi.

“HENÜZ KALBİME DOKUNAN BİR TEKLİF OLMADI”

David Luiz, "Hırslı bir kulüp istiyorum. Henüz kalbime dokunan bir teklif olmadı. Hala yüksek seviyede kalmak istiyorum. Belki Premier League olur. Her gün çalışıyorum ve kupalar için savaşmak istiyorum. Her hafta kazanma hissini yaşamak istiyorum. Bu yüzden futbol oynadım ve hala oynuyorum. Canlı hissetmek istiyorum." dedi.