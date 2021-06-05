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    David Luiz'in tercihi: Ya Fenerbahçe ya Flamengo

    David Luiz'in tercihi: Ya Fenerbahçe ya Flamengo

    Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Brezilyalı futbolcu David Luiz'in Flamengo veya sarı-lacivertli takım arasında seçim yapması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 15:39
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    Tarihinde önemli Brezilyalılar bulunan Fenerbahçe , bu transfer döneminde yine Sambacılar’a yönelecek.

    Sezonun bombasını Real Madrid’li Marcelo ile patlatmanın hayalini kuran sarı-lacivertliler, stoper için de yine bir Brezilyalı’nın, David Luiz’in peşine düştü.

    Tecrübeli futbolcu, Arsenal ile biten sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Kariyerinin son 10 sezonunun 8’ini İngiltere’de geçiren 34 yaşındaki stoper, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.

    David Luiz in tercihi: Ya Fenerbahçe ya Flamengo #1

    MESUT'LA ESKİ TAKIM ARKADAŞI

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre David Luiz’in olası iki adresi var: Fenerbahçe ve Flamengo...

    Brezilya ekibinin, tecrübeli defans oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçtiği belirtildi.

    34 yaşındaki oyuncunun, kariyerinin son bölümünü ülkesinde geçirmeye sıcak bakabileceği kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin de David Luiz için iyi bir tercih olacağına vurgu yapılan haberde, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Mesut Özil ile İstanbul’da yeniden bir araya gelebileceği yazıldı.

    David Luiz in tercihi: Ya Fenerbahçe ya Flamengo #2

    SZALAI İÇİN MENTOR OLMASI İSTENİYOR

    Fenerbahçe için bu transferin iki avantajı var. İlki, savunmayı, dünyaca ünlü ve tecrübeli bir oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden takviye etmek.

    Diğeri ise yıllarca Chelsea, Arsenal, PSG gibi kulüplerde ve Brezilya Milli Takımı’nda oynamış bir rol model olarak Luiz’in, 23 yaşındaki Attila Szalai’nin gelişiminde katkı sağlayabilecek olması...

    David Luiz in tercihi: Ya Fenerbahçe ya Flamengo #3

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