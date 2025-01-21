David Luiz'in yeni takımı belli oldu

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Brezilyalı savunmacı David Luiz, yeni takımıyla anlaştı. Son olarak Flamengo forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Fortaleza'ya transfer oldu.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Fortaleza, David Luiz ile iki yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Brezilyalı ekip, bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

PERFORMANS VE KARİYERİ

Arsenal, Chelsea, PSG ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen David Luiz, kariyerinde toplam 676 maçta görev alarak 40 gol ve 27 asist üretti.