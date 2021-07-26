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    David Tijanic Göztepe'de

    Bu sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Göztepe, Slovenyalı isim David Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 10:55
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    David Tijanic Göztepe'de

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i kadrosuna dahil etti.

    UZUN SOLUKLU ANLAŞMA

    Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Slovenya Milli Takımı’nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.

    David Tijanic Göztepe de #1

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