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David Tijanic Göztepe'de
Bu sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Göztepe, Slovenyalı isim David Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 10:55
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i kadrosuna dahil etti.
UZUN SOLUKLU ANLAŞMA
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Slovenya Milli Takımı’nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.