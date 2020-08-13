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Davidson Pereira, Alanyaspor'da
Alanyaspor, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson Pereira'nın transfer edildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 15:26
Geçtiğimiz sezonun öne çıkan Anadolu takımlarından biri olan Alanyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Alanya ekibi, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson Pereira'yı transfer ettiğini duyurdu.
TRABZON'UN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Trabzonspor'un da gündemine gelen Brezilyalı oyuncu, hem sol kanatta hem de forvette görev yapabiliyor.