Davinson Sanchez piyangosu! Talipleri var

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Galatasaray’daki performansıyla dikkat çeken Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, İspanyol devinin radarına girdi.

Cim-Bom’un 9.5 milyon euroya Tottenham’dan transfer ettiği futbolcu, astronomik bir teklif olmadığı sürece satılmayacak. İşte detaylar...

Geçen yıl, İngiliz ekibinden 9.5 milyon euroya alındığında, “pahalı” eleştirileri yapılan Sanchez, kısa sürede fiyatını katlarken, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Real Madrid’in de listesine girdiği iddia edilen 28 yaşındaki stoper, Copa Amerika’daki performansı ile de beğeni topladı ve dev kulüplerin peşine takılmasına neden oldu.

ABDÜLKERİM ÖVMÜŞTÜ

Uluslararası internet sitesi transfermarkt’a göre geldiğinde 14 milyon euro değerinde görülen Kolombiyalı, şimdi 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kolombiyalı futbolcu hakkında konuşan sarı-kırmızılı yöneticiler, “Galatasaray elinde Nelsson ve Abdülkerim varken Sanchez’i aldı. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük. Tartışmasız ligimizin en iyi stoperi ve performansından çok memnunuz. Hem iyi futbolcu hem de karakter olarak bize çok uygun. Onu önemli kulüplerin takip ettiğini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 3+1 sene daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, yıllık 3.2 milyon euro alıyor.

Galatasaray’da bu sezon 10 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, 2 gol attı, bir asist yaptı. Cim-Bom, Sanchez’in oynamadığı Young Boys maçlarından elendi, Kolombiyalı oyuncunun kulübede beklediği Süper Kupa’da da beş gol yedi.