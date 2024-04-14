Davinson Sanchez'in temsilcisi transfer görüşmeleri için İtalya'da Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in temsilcisi, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Davinson Sanchez hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın beğenisini kazanan Kolombiyalı oyuncunun temsilcisi, transfer görüşmeleri için harekete geçti.

İsmi Napoli ile anılmıştı

Sports Digitale'nin haberine göre, Sanchez'in temsilcisi Fernando Villarreal, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.

Davinson Sanchez'in adı daha önce İtalya'dan Napoli ile anılmıştı.

27 maçta 5 gollük katkı yaptı

Galatasaray'ın savunmasında önemli bir role sahip olan 27 yaşındaki isim, bu sezon 27 resmi maça çıktı.

17 milyon euro piyasa değerine sahip Davinson, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistle mücadele etti.