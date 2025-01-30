Davinson'un milli takım partneri Galatasaray'a önerildi

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da menajerler de sürekli yeni bir transfer önerisiyle kapıyı çalıyor. Son olarak Genk forması giyen Carlos Cuesta'nın, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun önerilmesinin ardından Cuesta'nın ismini gündemine aldı.

Yapılacak değerlendirmenin ardından teknik direktör Okan Buruk transfer için son kararı verecek. Okan Buruk'un kararının ardından Kolombiyalı futbolcu için harekete geçilebilir.

8 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Genk'in Cuesta'nın bonservisi için 8 milyon euro talep ediyor. Kolombiyalı futbolcunun ise yıllık 1.5 milyon euro'luk talebi bulunuyor.

DAVINSON'LA BİRLİKTE OYNUYOR

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.