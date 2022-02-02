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    Deandre Yedlin resmen Inter Miami'de

    Galatasaray'da karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Deandre Yedlin, MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 17:37
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    Deandre Yedlin resmen Inter Miami'de

    Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Deandre Yedlin'in yeni takımı belli oldu.

    YEDLİN DUYURULDU

    MLS ekiplerinden Inter Miami, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Deandre Yedlin'i transfer ettiğini duyurdu.

    Deandre Yedlin, bu sezon Galatasaray ile toplam 24 maça çıktı.

    Deandre Yedlin resmen Inter Miami de #1


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