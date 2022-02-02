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- Deandre Yedlin resmen Inter Miami'de
Deandre Yedlin resmen Inter Miami'de
Galatasaray'da karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Deandre Yedlin, MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 17:19
- Güncelleme : 02.02.2022 - 17:37
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Deandre Yedlin'in yeni takımı belli oldu.
YEDLİN DUYURULDU
MLS ekiplerinden Inter Miami, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Deandre Yedlin'i transfer ettiğini duyurdu.
Deandre Yedlin, bu sezon Galatasaray ile toplam 24 maça çıktı.