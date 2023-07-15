Declan Rice, Arsenal'e imzayı attı Arsenal, West Ham'dan Declan Rice'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bonservisine 120 milyon euro ödenen Rice, bu bedelle birlikte en pahalı İngiliz futbolcu oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, rekor bir transfere imza attı. Declan Rice transferi rekor bonservis bedeliyle gerçekleşti.

Mikel Arteta'nın ekibi, West Ham United'dan Rice'ı 120 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, İngiliz oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

120 milyon euro verildi

West Ham ise Rice için rekor bir ücret teklif edildiğini ve bu rekor teklifini kabul edildiğini duyurdu. 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili resmi bir bilgi verilmezken, İngiliz basınında Declan Rice'ın bonservis bedeli için 120 milyon euro verildiği öne sürüldü.

En pahalı İngiliz futbolcu oldu

Rice, bu bonservis bedeliyle birlikte orta saha oyuncusu en pahalı İngiliz futbolcu oldu. Daha önce bu rekor 117.5 milyon euroya Aston Villa'dan Manchester City'ye imza atan Jack Grealish'e aitti.

Bu arada Rice'ın yeni takımında 41 numaralı formayı giyeceği belirtildi.