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Dele Alli'nin yeni takımı belli oldu

Dele Alli'nin yeni takımı belli oldu Dele Alli, İtalyan ekibi Como ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. İngiliz futbolcu, sakatlıklarla geçen bir dönemin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.