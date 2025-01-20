Dele Alli'nin yeni takımı belli oldu

Haber Merkezi
İngiliz futbolcu Dele Alli, kariyerine İtalya'da devam edecek. Serie B ekiplerinden Como, 28 yaşındaki oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Dele Alli, son profesyonel maçını Şubat 2023'te Beşiktaş formasıyla oynadı.
Daha sonra Everton’a dönen ancak sakatlıklarla dolu bir sezon geçiren oyuncu, sözleşmesinin sonuna kadar forma şansı bulamamıştı.
YENİ BİR SAYFA AÇACAK
İtalyan ekibine transfer olan Alli, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
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