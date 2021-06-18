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    Demba Ba, Lugano'ya transfer oldu

    Son olarak Başakşehir forması giyen Demba Ba, İsviçre ekiplerinden Lugano'ya transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 17:09
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    Demba Ba, Lugano'ya transfer oldu

    Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek.

    DEMBA BA AÇIKLANDI

    İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

    Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı.

    Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

    Demba Ba, Lugano ya transfer oldu #1

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