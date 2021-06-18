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Demba Ba, Lugano'ya transfer oldu
Son olarak Başakşehir forması giyen Demba Ba, İsviçre ekiplerinden Lugano'ya transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 17:09
Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek.
DEMBA BA AÇIKLANDI
İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı.
Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.