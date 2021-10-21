Dembele, bedavaya Newcastle'a gidiyor

Ousmana Dembele ile Barcelona'nın yolları ayrılıyor. Fransız oyuncu, gelecek yıl sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından İngiltere'nin yolunu tutmaya çok yakın.

Newcastle United, Suudi Arabistan ortaklı konsorsiyuma satılırken; İngiliz ekibinin transfere yüksek rakamlar harcayacağı basında sıkça yer almaya başlandı.

Newcastle'a sıcak bakan isimlerden birinin de Ousmana Dembele olduğu öne sürüldü.

İngiltere merkezli Goal.com internet sitesi, Ousmana Dembele'nin Barcalona ile yeni sözleşme yapmak istemediği ve Newcastle United'a transfer olmaya sıcak baktığını yazdı.

NEWCASTLE 3 YILLIĞINA İSTİYOR

Habere göre; Barcelona, 2022 yazında sözleşmesi sona erecek Dembele ile 2 ya da 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Buna karşın Dembele ayrılmak istiyor ve oyuncunun menajeri arayışlara başladı. Barcelona da, aralarında Suudi destekli konsorsiyumun aldığı Newcastle'ın da olduğu kulüplerin Dembele'nin bonservisini almak için teklifler geldiğinden şüpheleniyor.

İspanya medyası da oyuncu ile Newcastle arasında görüşmelerin başladığını yazdı. Oyuncunun yıllık 15 milyon euro alabileceği kaydedilirken, Fransız oyuncunun 5 yıllık sözleşme istediği ve 15 milyon euro da bonus alabileceği iddia edildi.

BARCELONA'DA BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Neymar'ın PSG'ye gidişinin ardından Borussia Dortmund'dan 2017'de 105 milyon+40 milyon euro bonus ile Barcelona'ya transfer olan Dembele, Katalan ekibinin beklentilerini karşılayamadı.

Barcelona'ya transferinin ardından sık sık sakatlık problemi yaşayan Ousmana Dembele, Camp Nou'da etkili olamadı. 118 maçta sadece 30 gol atabilen Dembele, 2021-22 sezonunda forma giyemedi. Barcelona'nın yeni sözleşme imzalamadığı için Fransız oyuncuya şans vermediği iddia edildi.