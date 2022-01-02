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    Dembele'yi Bayern Münih'e önerdiler

    Barcelona'da sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan Ousmane Dembele'nin Bayern Münih'e önerildiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 17:02
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    Dembele'yi Bayern Münih'e önerdiler

    Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Ousmane Dembele'nin, Bayern Münih'e önerildiği öne sürüldü.

    Alman basınına göre, Barcelona'dan ayrılması beklenen Fransız oyuncunun, Bayern Münih'e önerildiği ve yönetimin bu transfer için henüz karar vermediği aktarıldı.

    JUVENTUS DA CİDDİ BİR AŞAMA KAYDETTİ

    Haberde ayrıca serbest kalacak olan oyuncuyla İtalyan devi Juventus'un da ciddi bir aşama kaydettiği ifade edildi.

    24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 8 maçta, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

    Dembele yi Bayern Münih e önerdiler #1


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