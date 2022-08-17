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    Denayer, Al Nasr ile anlaştı

    Denayer, Al Nasr ile anlaştı

    Transfer döneminde adı Süper Lig'den büyük kulüplerle anılan Jason Denayer, Arabistan ekibi Al Nasr ile el sıkıştı.
    • 17.08.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:21
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    Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Jason Denayer'in yeni takımı belli oluyor.

    Super Deporte'de yer alan habere göre, Valencia ile görüşme gerçekleştiren Belçikalı savunmacının yüksek talebi sebebiyle İspanyol ekibine transferi gerçekleşmedi.

    Al Nasr ile anlaşma sağladı

    Valencia ile anlaşma noktasına gelen ancak yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçen İspanyol ekibi sonrası, Arabistan'ın Al Nasr kulübü devreye girdi.

    Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Suudi ekibi Belçikalı oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

    Denayer, Al Nasr ile anlaştı #1

    Yıllık 3.5 milyon euro

    Al Nasr'ın Jason Denayer'e yıllık 3.5 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.
    Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.

    Denayer, Al Nasr ile anlaştı #2


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