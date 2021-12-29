Denayer, rüya takıma transfer oluyor

Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan Newcastle United rüya bir kadro kurmayı hedefliyor. Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer bu takımın bir parçası olabilir.

Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer, Premier Lig'e gidebilir.

26 yaşındaki Denayer 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Ardından Lyon 2018 yazında oyuncunun bonservisini 6.5 milyon euro'ya Manchester City'den almıştı.

Lyon'da dördüncü sezonunu geçiren Jason Denayer'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Belçikalı savunmacı Ocak ayından itibaren başka kulüplerle transfer görüşmesi yapma hakkına sahip olacak.

Newcastle United, Jason Denayer'ı bedelsiz transfer edecek

NEWCASTLE İSTİYOR

Belçika'da yayınlanan Nieuwsblad gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Lyon ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen oyuncu sezon sonu İngiliz ekibine bedelsiz olarak katılabilecek.

Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan Newcastle United'ın gelecek dönemlerde kadrosuna birçok transfer yapması bekleniyor. Rüya takım kurması hedeflenen Newcastle United, Denayer'ı da kadroda istiyor.

Bu sezon Ligue 1'de 14 maça çıkan Jason Denayer takımı adına 3 gol kaydetti. Ligue 1'de kötü bir sezon geçiren Lyon şu ana kadar topladığı 24 puanla 13. sırada yer alıyor.

Transfer gerçekleşirse Denayer 5 yıl sonra Premier Lig'e geri dönecek. Kariyerinde yalnızca bir sezon Premier Lig'de top koşturan Denayer 2016-17 sezonunda Sunderland için ter dökmüştü.