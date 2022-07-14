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    Denayer, Trabzonspor’la masaya oturdu

    Denayer, Trabzonspor’la masaya oturdu

    Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Jason Denayer ile görüşmeler başladı.
    • 14.07.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 13:56
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    Monza’ya transfer olan Marlon ve Kaan Ayhan transferin rafa kaldıran Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın istekleri doğrultusunda stoper arayışına hız kazandırdı.

    Listedeki isimlerden biri de Lyon’da oynayan ve sözleşmesi bittiği için bonservisini eline alan Denayer...

    27 yaşındaki Belçikalı stoper için Abdullah Avcı’dan gelen onayla birlikte masaya oturuldu.

    Denayer, Trabzonspor’la masaya oturdu #1

    Trabzonspor sakatlık raporu istedi

    Bordo-mavili ekip ile görüşmeler devam ederken, daha önce Süper Lig’de Galatasaray forması da giyen Denayer için sakatlıklarılarıyla ilgili geniş bir rapor istendi.

    Stoper konusunu önceliğe alan Trabzonspor’un teknik ismi Abdullah Avcı, aynı zamanda Hertha Berlin’de forma giyen Dedryck Boyata ile yakın temas içindeydi.

    Denayer, Trabzonspor’la masaya oturdu #2

    Raporda sorun çıkmazsa imza yakın

    Bonservis konusunda anlaşma sağlanamayan oyuncu sebebiyle bordo-mavili ekip hedefini Belçikalı oyuncuya çevirdi.

    Jason Denayer’i renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor, sağlık raporlarında bir sorun çıkmaması halinde imza ve maaş konusunda anlaşması bekleniyor.

    Denayer, Trabzonspor’la masaya oturdu #3


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