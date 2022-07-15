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    Denayer'in tercihi Galatasaray

    Denayer'in tercihi Galatasaray

    Jason Denayer'in hem Türkiye hem de yurt dışından talipleri var. Ancak Belçikalı savunmacı, yeniden Galatasaray'da oynamak istiyor
    • 15.07.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 14:35
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    Marcao'yu, İspanyol ekibi Sevilla'ya satan Galatasaray, savunmadaki boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerin başında, Lyon'la sözleşmesi sona eren Jason Denayer yer alıyor.

    İki kez Galatasaray formasını kiralık olarak giyen Denayer'in menajeri Jesse De Preter, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek kulüple masaya oturdu.

    Denayer in tercihi Galatasaray #1

    Galatasaray’ın yeri farklı

    Belçikalı oyuncu için Galatasaray’ın farklı bir yeri olması dolayısıyla menajeri, onu isteyen diğer kulüplerin aksine daha düşük bir maaş talebinde bulundu.

    Denayer'in de yeniden sarı-kırmızılılarda oynamak istediği ancak buna rağmen taraflar arasındaki rakamsal farkların oldukça çok olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Denayer in tercihi Galatasaray #2

    4 büyükler talip

    Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş , Başakşehir ve Trabzonspor'un da 27 yaşındaki stoperle daha önce temasa geçtikleri belirtildi. Trabzon ve sarı-kırmızılılar hariç, diğer üç kulübün an itibarıyla gündemden çıktığı öğrenildi.

    Trabzon'a gitme ihtimali düşük olduğu konuşulan Denayer cephesi, Aslan'a açık kapı bırakarak teklifin artırılmasını bekliyor.

    Denayer in tercihi Galatasaray #3

    İtalya ve İspanya’dan da talipleri var

    Ancak diğer fırsatları da kaçırmamak isteyen Milli futbolcunun geleceğinin, önümüzdeki haftaya kadar netleşeceği konuşuluyor.

    Fanatik’in haberine göre; Denayer'i, İtalya ve İspanya'dan da 4 takım istiyor. Bunların 3'ünün, ciddi şekilde Belçikalı savunmacıyı kadrolarında görmek istediği ve onun talep ettiği senelik maaşa yakın teklifler yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.


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