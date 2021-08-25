- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Denizlispor, Brahim Darri'yi açıkladı
Denizlispor, Brahim Darri'yi açıkladı
Denizlispor, son olarak Samsunspor forması giyen Brahim Darri ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 13:44
- Güncelleme : 25.08.2021 - 13:55
Denizlispor ardı ardına transferlerine devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahim Darri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
DENİZLİSPOR AÇIKLADI
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Brahim Darri'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.