Euro
9.857
-0.37%
Dolar
8.3886
-0.1%
Altın
484.07
-0.55%
Borsa
1.459
-0.46%
Bitcoin
403.899
-3.07%
EXEN Coin
26.94
-3.85%
30ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 30 C

    Denizlispor, Brahim Darri'yi açıkladı

    Denizlispor, son olarak Samsunspor forması giyen Brahim Darri ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizlispor, Brahim Darri'yi açıkladı

    Denizlispor ardı ardına transferlerine devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahim Darri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

    DENİZLİSPOR AÇIKLADI

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Brahim Darri'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Denizlispor, Brahim Darri yi açıkladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir