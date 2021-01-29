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- Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı
Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı
Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Denizlispor'da yönetim, takımın başına Hakan Kutlu'yu getirdi.
- DHA
- 29.01.2021 - 12:18
- Güncelleme : 29.01.2021 - 12:19
Süper Lig'de zor günler geçiren Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Yeşil-siyahlı kulüp Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getiriyor.
Taraflar arasında anlaşma sağlanırken sağlık kontrolünün ardından imzalar atılacak.
2009-2010 SEZONUNDA DA ÇALIŞTIRMIŞTI
Hakan Kutlu son olarak 2019-20 sezonunda Giresunspor'u çalıştırmıştı. 49 yaşındaki teknik direktör 2009-10 sezonunda da Denizlispor'da görev yapmıştı.