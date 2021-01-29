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    Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı

    Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Denizlispor'da yönetim, takımın başına Hakan Kutlu'yu getirdi.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 12:19
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    Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı

    Süper Lig'de zor günler geçiren Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

    Yeşil-siyahlı kulüp Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getiriyor.

    Taraflar arasında anlaşma sağlanırken sağlık kontrolünün ardından imzalar atılacak.

    2009-2010 SEZONUNDA DA ÇALIŞTIRMIŞTI

    Hakan Kutlu son olarak 2019-20 sezonunda Giresunspor'u çalıştırmıştı. 49 yaşındaki teknik direktör 2009-10 sezonunda da Denizlispor'da görev yapmıştı.

    Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı #1

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