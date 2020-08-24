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Jimmy Durmaz'ı isteyen takımlar

Jimmy Durmaz'ı isteyen takımlar

Galatasaray'ın bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Jimmy Durmaz'a Süper Lig takımlarından Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin ilgisi olduğu öğrenildi.