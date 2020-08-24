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Jimmy Durmaz'ı isteyen takımlar
Galatasaray'ın bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Jimmy Durmaz'a Süper Lig takımlarından Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin ilgisi olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 14:47
- Güncelleme : 24.08.2020 - 14:47
Transferde kaleci Cenk Gönen ve orta saha Martin Bakalorz'a imza attıran Süper Lig ekibi Denizlispor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'ın peşinde.
Yeşil-siyahlı takımın 31 yaşındaki futbolcuyla görüşerek tekliflerini ilettiği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun kısa süre sonra kararını vermesi bekleniyor.
GENÇLERBİRLİĞİ DE İSTİYOR
Sağ kanatta görev yapan deneyimli ismin kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, Gençlerbirliği'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü belirtildi.
Geçen sezon Galatasaray'a Durmaz, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz ayrıca 47 kez İsveç Milli Takımı'nda görev aldı.