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    Jimmy Durmaz'ı isteyen takımlar

    Galatasaray'ın bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Jimmy Durmaz'a Süper Lig takımlarından Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin ilgisi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 14:47
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 14:47
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    Jimmy Durmaz'ı isteyen takımlar

    Transferde kaleci Cenk Gönen ve orta saha Martin Bakalorz'a imza attıran Süper Lig ekibi Denizlispor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'ın peşinde.

    Yeşil-siyahlı takımın 31 yaşındaki futbolcuyla görüşerek tekliflerini ilettiği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun kısa süre sonra kararını vermesi bekleniyor.

    Jimmy Durmaz ı isteyen takımlar #1

    GENÇLERBİRLİĞİ DE İSTİYOR

    Sağ kanatta görev yapan deneyimli ismin kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, Gençlerbirliği'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü belirtildi.

    Geçen sezon Galatasaray'a Durmaz, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz ayrıca 47 kez İsveç Milli Takımı'nda görev aldı.

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