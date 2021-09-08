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    Denizlispor, Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

    Denizlispor, transfer sezonunun son gününde iki transfer birden yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 17:40
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    Denizlispor, Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

    TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fransız futbolcu Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke’yi kadrosuna kattı.

    2 TRANSFER BİRDEN

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 28 yaşındaki Kevin Mayi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Açıklamada, 3. Lig ekiplerinden Çankaya FK’da oynayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu Bekir Turaç Böke ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Denizlispor, Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke yi transfer etti #1

    Denizlispor, Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke yi transfer etti #2

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