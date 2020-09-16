Denizlispor, Manuel Fernandes'in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, bir süredir boşta olan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.

İlk hafta Göztepe’ye 5-1 mağlup olan Denizlispor, transferde tekrar düğmeye bastı.

Yeşil-Siyahlılar, özellikle orta alanda fark yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma liderlik edecek isim arıyor. Bu doğrultuda gündeme Manuel Fernandes geldi.

TEKLİF 800 BİN EURO

Trabzonspor’la da görüşen ancak henüz kesin cevap alamayan Portekizli futbolcunun menajeriyle temasa geçildi. Ege ekibi, bonservisi elinde olan Fernandes’e 800 bin euro garanti maaş ve bonuslar teklif etti.

Ekstra kazaçlarla birlikte Fernandes’in yıllık alacağı ücret 1 milyon euronun üstüne çıkabilir.

1.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Ancak başarılı futbolcunun beklentisi, 1.5 milyon euroya yakın bir maaş almak. Bu doğrultuda taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

Daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız, sonrasında Lokomotiv Moskova ve Krasnodar’da oynadı. Rusya macerasını noktalayan Fernandes, Süper Lig’e dönmeye sıcak bakıyor.