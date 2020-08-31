Denizlispor, Oumar Niasse'ı transfer etmek istiyor

Denizlispor, bonservisi elinde olan eski Akhisarsporlu Oumar Niasse'ın peşine düştü. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Bir dönem adı 4 büyüklerle de anılan Oumar Niasse, yeniden Türkiye'ye gelebilir...

Denizlispor'un 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi.

1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

AKHİSAR'DA 15 GOL ATMIŞTI

Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giyip 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Başarılı gidişini Rusya'da da sürdüren Niasse, bir sezon sonra 17.9 milyon euro bedelle Everton'a transfer oldu.

Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise Hull City'de kiralık olarak forma giydi.

Niasse, geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.