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    Denizlispor'da Oğuz Yılmaz ile sözleşme yenilendi

    Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, iç transferde savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Özel Haber
    • 10.08.2020 - 17:59
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    Denizlispor'da Oğuz Yılmaz ile sözleşme yenilendi

    Bu sezon güçlü bir takım kurmak isteyen Denizlispor bir yandan da futbolcularıyla sözleşme yenileme çalışmalarına devam ediyor.

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Mustafa Yumlu'dan sonra ikinci anlaşmanın tecrübeli oyuncu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllığına yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'nun ardından Oğuz Yılmaz'la da anlaşarak savunmada iki önemli oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Hayırlı olsun. İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Denizlispor da Oğuz Yılmaz ile sözleşme yenilendi #1

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