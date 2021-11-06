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    Denizlispor'da Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı

    Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 14:50
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    Denizlispor'da Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı

    1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı verildiği kaydedildi.

    10 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET 2 BERABERLİK

    Açıklamada Serhat Gülpınar ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.

    Teknik direktörlük koltuğuna 17 Ağustos'ta oturan Gülpınar yönetimindeki Denizlispor, çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Gülpınar yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 5 kez de mağlup oldu.

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