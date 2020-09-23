Denizlispor'dan Fernandao ve Jimmy Durmaz atağı

Denizlispor'dan Fernandao ve Jimmy Durmaz atağı

İlk iki haftada aldığı sonuçlarla son sıraya düşen Denizlispor'da teknik direktör Prosinecki, eski Fenerbahçeli Fernandao ile Galatasaray'da forma şansı bulamayan Jimmy Durmaz'ın alınmasını istedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye 5-1 yenilen, geçtiğimiz hafta ise Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin isteği üzerine harekete geçen yönetim, forvet ve sağ bek bölgeleri için iki isim belirledi.

Eski Fenerbahçeli Fernandao ve Galatasaray'da forma şansı bulamayan Jimmy Durmaz'a transfer teklifinde bulunan Horozlar, iki isimden de olumlu cevap aldı.

FERNANDAO 800 BİN EUROYA TAMAM DEDİ

Bonservisi elinde olan Brezilyalı golcünün 800 bin euroya evet dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz'ın ise kiralanması bekleniyor.