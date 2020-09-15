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    Denizlispor'dan Mehmet Ekici'ye transfer teklifi

    Denizlispor yönetimi, teknik direktör Robert Prosinecki'nin isteği üzerine, şu anda boşta olan Mehmet Ekici'yle temasa geçtiği öğrenildi.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 15:49
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    Denizlispor'dan Mehmet Ekici'ye transfer teklifi

    Süper Lig'e 5-1'lik Göztepe yenilğisiyle başlayan Denizlispor, gözünü transferlere çevirdi.

    İlk haftada oynadığı futbolla umut vermeyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Robert Prosinecki'nin, yönetimden takviye talep ettiği ifade edildi.

    EKİCİ'NİN CEVABI BEKLENİYOR

    Yeşil-siyahlıların yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile temasa geçtiği vurgulandı. Şu an boşta olan deneyimli orta saha oyuncusuna teklifin iletildiği ve Mehmet'ten cevap beklendiği dile getirildi.

    Denizlispor dan Mehmet Ekici ye transfer teklifi #1

    LEINSMANN TAMAM

    Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

    Mehmet Ekici için imkanlarını zorlayan Ege ekibinin, son olarak Portekiz'in Boavista ekibinde oynayan defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la da anlaşma sağladığı ifade edildi.

    Brezilyalı futbolcunun Denizli'ye geldiği ve son görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Defansın sağında ve ortasında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 28 müsabakaya çıktı.

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