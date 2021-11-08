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Denizlispor'un yeni hocası Fatih Tekke
Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 19:45
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor 'da son dakika gelişmesi... Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Yeşil Siyahlı ekip, teknik direktörlüğe Fatih Tekke'yi getirdi. Son olarak Bursaspor 'u çalıştıran Tekke, Denizlispor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
“NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ”
Ege ekibinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.
TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan Denizlispor, 14. sırada yer alıyor.