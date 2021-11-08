Denizlispor'un yeni hocası Fatih Tekke

Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor 'da son dakika gelişmesi... Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Yeşil Siyahlı ekip, teknik direktörlüğe Fatih Tekke'yi getirdi. Son olarak Bursaspor 'u çalıştıran Tekke, Denizlispor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

“NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Ege ekibinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan Denizlispor, 14. sırada yer alıyor.