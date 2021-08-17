Denizlispor'un yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar

Denizlispor, teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

EN SON SERİK BELEDİYESPOR’U ÇALIŞTIRMIŞTI

Futbola MKE Ankaragücü altyapısında başlayan ve Denizlispor'da da top koşturan 42 yaşındaki teknik direktör Gülpınar, en son Serik Belediyespor'u çalıştırmıştı.